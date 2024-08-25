Тушева алена григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Тушев александр авросимов
Отец ребёнка: Тушев аввросим семенов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Тушева агрофена авросима
Отец ребёнка: Тушев аввросим семенов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Тушев аввросим семенов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Тушев аввросим семенов