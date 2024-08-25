Тушева алена григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева алена григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев аввросим семенов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Тушев александр авросимов

Отец ребёнка: Тушев аввросим семенов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Тушева агрофена авросима

Отец ребёнка: Тушев аввросим семенов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Тушев пимен авросимов

Отец ребёнка: Тушев аввросим семенов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тушев василий авросимов

Отец ребёнка: Тушев аввросим семенов

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