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Зверев Иван Прокопьев

Место рождения

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1787 г.р.

Дети

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1817 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Иванова

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
1832
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
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