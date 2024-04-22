Зверев Иван Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1809
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1810
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1811
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1814
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
1832
д. Клюева Тюменская область, тюменская область