Эделев Пётр Иванович
Место рожденияБелебей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эделева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эделева) Нина Петровна
Мать ребёнка: Эделева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эделева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Эделева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эделева Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эделева Зоя
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Эделева) Евгения Петровна
Мать ребёнка: Эделева Зоя
Смерть
Неизвестно