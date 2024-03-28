Эделев Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эделев Пётр Иванович

Место рождения

Белебей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эделев Иван Александрович

Мать: Эделева (Милованова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эделев Николай Петрович

Мать ребёнка: Эделева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эделева) Нина Петровна

Мать ребёнка: Эделева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эделева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Эделева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эделев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Эделева Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эделева Зоя

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Эделева) Евгения Петровна

Мать ребёнка: Эделева Зоя

Смерть
Неизвестно

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