Дарья (?) Иевлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья (?) Иевлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Залешин Фёдор Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Залешин Елисей Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Михайло Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Залешин Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
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