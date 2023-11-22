Дарья (?) Иевлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Залешин Елисей Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михайло Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Залешин Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно