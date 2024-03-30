Стащук (Климова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стащук (Климова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

03.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1977

Отец: Климов Иван Николаевич

Мать: Климова Наталья Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.10.1999

Дочь: Плаксина Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Стащук Алексей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.09.2010

Дочь: Стащук Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Стащук Алексей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Образование
С ?.09.? по Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Волгоградский филиал Института профессиональных инноваций. Факультет: Юриспруденция. Специальность: —. Форма обучения: —. Программа: Специалитет.
Образование
С ?.09.? по Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Волгоградский государственный технический университет. Факультет: —. Специальность: —. Форма обучения: —. Программа: Специалитет.
Бракосочетание
24.10.?

Муж: Стащук Алексей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Юрист.
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