Стащук (Климова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1977
Отец: Климов Иван Николаевич
Мать: Климова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1999
Дочь: Плаксина Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Стащук Алексей
Рождение ребёнка
21.09.2010
Дочь: Стащук Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Стащук Алексей
Образование
С ?.09.? по Неизвестно
Волгоградский филиал Института профессиональных инноваций. Факультет: Юриспруденция. Специальность: —. Форма обучения: —. Программа: Специалитет.
Образование
С ?.09.? по Неизвестно
Волгоградский государственный технический университет. Факультет: —. Специальность: —. Форма обучения: —. Программа: Специалитет.
Бракосочетание
24.10.?
Муж: Стащук Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист.