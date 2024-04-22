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Коновалова Матрена Павловна

Место рождения

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.10.1902 ст.

Дата смерти

23.05.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
МК 1902 Родители: села Верхне-Съезжего солдат в запасе армии Павел Логинов Коновалов и законная жена Варвара Иоакимова; оба православные Восприемники: того же села крестьянин Андрей Ананиев Курносов и... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1926

Дочь: Остроухова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Остроухов Иван Димитриевич

Верхнесъезжее, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Иные сведения из архивной справки: на момент регистрации возраст отца - 20 лет, возраст матери - 24 года, род занятий родителей - хлебопашцы, ребенок по счету - 1
Смерть
23.05.1980
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Из архивной справки: возраст на момент смерти - 77 лет, место жительства: Куйбышевская обл., Алексеевский район, с. Корнеевка с 1939 года; семейное положение - вдова; место работы - пенсионерка; колхо... Показать все
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