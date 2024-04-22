Коновалова Матрена Павловна
Место рождения
Дата рождения30.10.1902 ст.
Дата смерти23.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
30.10.1902 ст.
МК 1902 Родители: села Верхне-Съезжего солдат в запасе армии Павел Логинов Коновалов и законная жена Варвара Иоакимова; оба православные Восприемники: того же села крестьянин Андрей Ананиев Курносов и... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1926
Дочь: Остроухова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Остроухов Иван Димитриевич
Иные сведения из архивной справки: на момент регистрации возраст отца - 20 лет, возраст матери - 24 года, род занятий родителей - хлебопашцы, ребенок по счету - 1
Смерть
23.05.1980
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Из архивной справки: возраст на момент смерти - 77 лет, место жительства: Куйбышевская обл., Алексеевский район, с. Корнеевка с 1939 года; семейное положение - вдова; место работы - пенсионерка; колхо... Показать все