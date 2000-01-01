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Ширяев Герогий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914

Отец: Ширяев Илья

Мать: Ширяева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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