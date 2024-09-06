Лейцингер Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейцингер Николай

Лейцингер Николай

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.01.1908 ст.

Дата смерти

16.08.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: Лейцингер Анна Августовна

Москва, город федерального значения Москва
МК Введенской (Казанской) церкви в бывшем Новинском монастыре. Мать: Дома Котлярова вдова присяжного поверенного Анна Августовна Лейцингер, православного вероисповедания. Восприевмники: Швейцарский гр... Показать все
Смерть
16.08.1908 ст.
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.