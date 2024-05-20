Астафьева Галина Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Астафьев Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
10.05.1860
Отец ребёнка: Астафьев Еремей Андреевич
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно