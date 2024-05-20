Астафьева Галина Харитоновна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Галина Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Еремей Андреевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Астафьев Борис Еремеевич

Отец ребёнка: Астафьев Еремей Андреевич

Рождение ребёнка
10.05.1860

Сын: Астафьев Макей Еремеевич

Отец ребёнка: Астафьев Еремей Андреевич

Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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