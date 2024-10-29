Сысоенко Алексей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1994
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.2015
Дочь: Сысоенко Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.2016
Сын: Сысоенко Николай Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.2018
Дочь: Сысоенко Александра Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2021
Сын: Сысоенко Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности