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Игнатов Александр Анатольевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.03.1964

Дата смерти

12.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова Татьяна Борисовна

Смерть
12.05.2020
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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