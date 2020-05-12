Игнатов Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1964
Дата смерти12.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова Татьяна Борисовна
Смерть
12.05.2020
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область