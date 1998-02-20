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Костромин Владимир Григорьевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

16.12.1939

Дата смерти

20.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1939

Отец: Костромин Григорий Константинович

Мать: Костромина Мария Елисеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись о рождении № 17 от 04.01.1940г., составлена бюро ЗАГС 2-го района г.Свердловска
Бракосочетание
31.12.1964

Жена: Костромина Валентина Георгиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о регистрации брака № 1200 от 31.12.1964г., составлена бюро ЗАГС исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.12.1965

Сын: Костромин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Костромина Валентина Георгиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1970

Дочь: Костромина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Костромина Валентина Георгиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
20.02.1998
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о смерти № 1440 от 21.02.1998г., составлена Управлением ЗАГС администрации г.Екатеринбурга Свердловской области. Захоронен - Западное кладбище г.Екатеринбурга.
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