Костромин Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1939
Дата смерти20.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1939
Запись о рождении № 17 от 04.01.1940г., составлена бюро ЗАГС 2-го района г.Свердловска
Бракосочетание
31.12.1964
Запись акта о регистрации брака № 1200 от 31.12.1964г., составлена бюро ЗАГС исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.12.1965
Сын: Костромин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Костромина Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
20.12.1970
Дочь: Костромина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Костромина Валентина Георгиевна
Смерть
20.02.1998
Запись акта о смерти № 1440 от 21.02.1998г., составлена Управлением ЗАГС администрации г.Екатеринбурга Свердловской области. Захоронен - Западное кладбище г.Екатеринбурга.