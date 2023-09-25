- Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1899 ст.
Дочь: - Анна Васильевна
Мать ребёнка: - Евдокия Павловна
Большая Степановка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.155-156 (Рождение №-5ж)
Смерть
Неизвестно