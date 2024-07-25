Долбня Марфа Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1922
Сын: Долбня Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Долбня Дмитрий Иванович
Усть-Каменка, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Долбня Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Долбня Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Долбня Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Долбня Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно