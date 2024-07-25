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Долбня Марфа Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1922

Сын: Долбня Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Долбня Дмитрий Иванович

Усть-Каменка, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Долбня Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Долбня Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Долбня Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Долбня Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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