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Третьякова Марфа Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1923

Муж: Третьяков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Третьяков Григорий Яковлевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Третьяков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Третьяков Григорий Яковлевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
умерла на сенокосе
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