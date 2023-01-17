Третьякова Марфа Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Третьяков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Третьяков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Третьяков Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно
умерла на сенокосе