Тарасов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1830
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1879
Мать ребёнка: Татиана Яковлевна
Рождение ребёнка
25.05.1876
Дочь: Тарасова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Татиана Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татиана Яковлевна
Смерть
Неизвестно