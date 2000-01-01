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Тарасов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1830

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1870 и 1879

Сын: Тарасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Татиана Яковлевна

Рождение ребёнка
25.05.1876

Дочь: Тарасова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Татиана Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татиана Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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