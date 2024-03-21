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Параскева Степанова

Место рождения

Половинново, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1873

Отец: Степан Львов

Мать: Татьяна Иванова

Половинново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-47-29об-30 Восприемники: Деревни Нагорново крестьянин собственник Степан Аристархов и деревни Половинново крестьянская ... собственника дочь девица Анна Степанова
Крещение
27.10.1873
МК 56-13-47-29об-30 Восприемники: Деревни Нагорново крестьянин собственник Степан Аристархов и деревни Половинново крестьянская ... собственника дочь девица Анна Степанова
Смерть
Неизвестно

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