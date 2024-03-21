Параскева Степанова
Место рождения
Дата рождения26.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1873
Отец: Степан Львов
Мать: Татьяна Иванова
МК 56-13-47-29об-30 Восприемники: Деревни Нагорново крестьянин собственник Степан Аристархов и деревни Половинново крестьянская ... собственника дочь девица Анна Степанова
Крещение
27.10.1873
МК 56-13-47-29об-30 Восприемники: Деревни Нагорново крестьянин собственник Степан Аристархов и деревни Половинново крестьянская ... собственника дочь девица Анна Степанова
Смерть
Неизвестно