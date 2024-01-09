Богачёва (Ягдарова) Валентина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958
Рождение ребёнка
01.12.1981
Сын: Богачёв Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1984
Дочь: Рудина Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности