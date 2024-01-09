Богачёва (Ягдарова) Валентина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёва (Ягдарова) Валентина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958

Отец: Ягдаров Семён Иванович

Мать: Ягдарова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
01.12.1981

Сын: Богачёв Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1984

Дочь: Рудина Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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