Флоренова (Озерова) Евпраксия Александровна
женский, родилась Около 1809 ст.
умерла Около 1835 ст.
ОтецОзеров Александр НиколаевичОколо 1780 ст. г.р.
МатьОзерова ОлимпиадаНеизвестно г.р.
Супруги
Флоренов Михаил Иванович1804 ст. г.р.
Дети
Софронова (Флоренова) Фелиция МихайловнаОколо 1828 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Озеров Александр Николаевич
Мать: Озерова Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Софронова (Флоренова) Фелиция Михайловна
Отец ребёнка: Флоренов Михаил Иванович
Мценск, город Мценск, Орловская область
Смерть
Около 1835 ст.