Флоренова (Озерова) Евпраксия Александровна Около 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Флоренова (Озерова) Евпраксия Александровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Около 1809 ст.

умерла Около 1835 ст.

Отец
Озеров Александр НиколаевичОколо 1780 ст. г.р.
Мать
Озерова ОлимпиадаНеизвестно г.р.
Супруги
Флоренов Михаил Иванович1804 ст. г.р.
Дети
Софронова (Флоренова) Фелиция МихайловнаОколо 1828 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Озеров Александр Николаевич

Мать: Озерова Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флоренов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Софронова (Флоренова) Фелиция Михайловна

Отец ребёнка: Флоренов Михаил Иванович

Мценск, город Мценск, Орловская область

Смерть
Около 1835 ст.

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