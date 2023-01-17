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Баранов Иван Петрович

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.12.1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1905

Отец: Баранов Петр Григорович

Мать: Елисавета Иванова

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
03.12.1905
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Андрей федоров Скиданов и Марина Григорьева Ткачева | Покровская церковь
Рождение ребёнка
30.11.1933

Сын: Баранов Петр Иванович

Мать ребёнка: Баранова Мария Митрофановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Плужникова Людмила

Мать ребёнка: Баранова Мария Митрофановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Мария Митрофановна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
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