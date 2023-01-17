Баранов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения03.12.1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1905
Отец: Баранов Петр Григорович
Мать: Елисавета Иванова
Крещение
03.12.1905
Godparents:Андрей федоров Скиданов и Марина Григорьева Ткачева | Покровская церковь
Рождение ребёнка
30.11.1933
Мать ребёнка: Баранова Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Плужникова Людмила
Мать ребёнка: Баранова Мария Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Причина смерти: На войне