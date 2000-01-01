Гирина Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1953
Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1961
Дочь: Малкина Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирин Геннадий Гаврилович
Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич
Смерть
1994