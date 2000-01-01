Гирина Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирина Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1953

Сын: Гирин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1961

Дочь: Малкина Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирин Геннадий Гаврилович

Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирин Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирин Валерий Гаврилович

Отец ребёнка: Гирин Гавриил Григорьевич

Смерть
1994
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