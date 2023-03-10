Честноков (Попов) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
28.10.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: (Честноков) Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Честноков Харитон Филиппович
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно