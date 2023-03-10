Честноков (Попов) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честноков (Попов) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
28.10.1904

Муж: Честноков Харитон Филиппович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: (Честноков) Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Честноков Харитон Филиппович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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