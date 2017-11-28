Солодовников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1945

Дата смерти

28.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1945

Отец: Солодовников Иван

Мать: Солодовникова Таисия

Рождение ребёнка
01.05.1975

Сын: Солодовников Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Киров
Рождение ребёнка
22.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.11.2017
Оричи
Причина смерти: Тромб
Похороны
Неизвестно
г. Киров
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