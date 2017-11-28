Солодовников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1945
Дата смерти28.11.2017
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1945
Отец: Солодовников Иван
Мать: Солодовникова Таисия
Рождение ребёнка
01.05.1975
Сын: Солодовников Игорь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Киров
Рождение ребёнка
22.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.11.2017
Оричи
Причина смерти: Тромб
Похороны
Неизвестно
г. Киров