Ильц (Трутаева) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльц (Трутаева) Наталья Анатольевна

Ильц (Трутаева) Наталья Анатольевна

avatar

Место рождения

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия

Дата рождения

04.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959

Отец: Трутаев Анатолий

Мать: Трутаева Надежда Ивановна

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1980

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
29.05.1982

Дочь: Пенкау Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close