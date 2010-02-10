Ильц (Трутаева) Наталья Анатольевна
Место рождениядеревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Дата рождения04.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959
Отец: Трутаев Анатолий
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1980
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
29.05.1982
Дочь: Пенкау Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия