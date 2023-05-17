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Маслова (Левичева) Екатерина Ивановна
Маслова (Левичева) Екатерина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Левичев Иван Максимович
1907 г.р.
Мать
Левичева (Федяева) Мария Михайловна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Левичев Иван Максимович
Мать:
Левичева Мария Михайловна
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