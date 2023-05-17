Маслова (Левичева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Левичева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Левичев Иван Максимович

Мать: Левичева Мария Михайловна

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