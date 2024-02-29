Карнюшкин Прохор Иванович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о свадьбе. 96 3 11 1917 Карнюшкин Прохор Иванович 24 Алексеевка 1 1893 Афанаскина Евдокия Семеновна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Меркухин Федор Алексеевка крестьянин Киндир... Показать все
Бракосочетание
03.11.1917
Есть метрика о свадьбе. 96 3 11 1917 Карнюшкин Прохор Иванович 24 Алексеевка 1 1893 Афанаскина Евдокия Семеновна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Меркухин Федор Алексеевка крестьянин Киндир... Показать все
Смерть
Неизвестно