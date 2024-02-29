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Карнюшкин Прохор Иванович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 96 3 11 1917 Карнюшкин Прохор Иванович 24 Алексеевка 1 1893 Афанаскина Евдокия Семеновна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Меркухин Федор Алексеевка крестьянин Киндир... Показать все
Бракосочетание
03.11.1917

Жена: Карнюшкина (Афанаскина) Евдокия Семеновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 96 3 11 1917 Карнюшкин Прохор Иванович 24 Алексеевка 1 1893 Афанаскина Евдокия Семеновна 21 Алексеевка 1 1896 Алексеевка крестьянин Меркухин Федор Алексеевка крестьянин Киндир... Показать все
Смерть
Неизвестно

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