Струков Матвей Павлович
Место рожденияКурская область, Больше-Полянский район, село Новосильское
Дата рождения22.08.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921
Отец: Струков Павел Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струкова Мария Корнеевна
Призыв на военную службу
06.10.1941
Призван Землянским РВК Воронежской области
Военная награда
27.07.1944
орден Красной Звезды, Приказ 105/н по 253 стрелковой Калинковичской дивизии
Военная служба
По 24.11.1948
Смерть
Неизвестно