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Струков Матвей Павлович

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Место рождения

Курская область, Больше-Полянский район, село Новосильское

Дата рождения

22.08.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921

Отец: Струков Павел Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струкова Мария Корнеевна

Призыв на военную службу
06.10.1941
Призван Землянским РВК Воронежской области
Военная награда
27.07.1944
орден Красной Звезды, Приказ 105/н по 253 стрелковой Калинковичской дивизии
Военная служба
По 24.11.1948
Смерть
Неизвестно

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