Ронжина Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Отец ребёнка: не указан
Называли Ляля
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1944
Сын: Ронжин Владимир Анастасьевич
Отец ребёнка: Ронжин Анастасий Степанович
Смерть
1993