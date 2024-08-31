Ронжина Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжина Валентина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Отец ребёнка: не указан

Называли Ляля
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ронжин Анастасий Степанович

Рождение ребёнка
10.07.1944

Сын: Ронжин Владимир Анастасьевич

Отец ребёнка: Ронжин Анастасий Степанович

Смерть
1993

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