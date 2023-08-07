Ефремова Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Клавдия Михайловна

Ефремова Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Михаил Никитьевич

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боголюбова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Боголюбов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боголюбова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Боголюбов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боголюбов Сергей Иванович

Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close