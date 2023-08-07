Ефремова Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов Михаил Никитьевич
Мать: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боголюбова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Боголюбов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боголюбова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Боголюбов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961