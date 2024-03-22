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Петухов Андрей Васильевич

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
27.03.1943
Наименование военкомата: Сыктывдинский РВК Дата призыва: 27.03.1943 Воинское звание: старшина
Смерть
12.01.1944
Ивановка, Черкаська область
Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Черкасская обл. Место захоронения: Уманский р-н, с. Ивановка, центр, во дворе школы Захоронение: 84031830
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