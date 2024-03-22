Петухов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Призыв на военную службу
27.03.1943
Наименование военкомата: Сыктывдинский РВК Дата призыва: 27.03.1943 Воинское звание: старшина
Смерть
12.01.1944
Ивановка, Черкаська область
Страна захоронения: Украина Регион захоронения: Черкасская обл. Место захоронения: Уманский р-н, с. Ивановка, центр, во дворе школы Захоронение: 84031830