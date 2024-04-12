Сискина (Мачкова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сискина (Мачкова) Мария Максимовна

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Место рождения

Кожино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

01.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Мачков Максим

Мать: N

Кожино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.09.1923

Сын: Сискин Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Сискин Андрей Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Даценко Римма Андреевна

Отец ребёнка: Сискин Андрей Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сискин Андрей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ул. Анри Барбюса, 17 пр. Ленина, 1, кв. 22
Смерть
01.03.1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Сормовское кладбище, 16 квартал
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