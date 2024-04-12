Сискина (Мачкова) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти01.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Мачков Максим
Мать: N
Рождение ребёнка
07.09.1923
Отец ребёнка: Сискин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Даценко Римма Андреевна
Отец ребёнка: Сискин Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Анри Барбюса, 17 пр. Ленина, 1, кв. 22
Смерть
01.03.1986
Сормовское кладбище, 16 квартал