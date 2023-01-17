Малинина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Малинин Владимир Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Максим Владимирович

Отец ребёнка: Малинин Владимир Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
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