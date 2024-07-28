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Тарасов Петр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Тарасов Максим Павлович

Мать: Тарасова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Тарасов Александр Петрович

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Ильинична

Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Тарасова Татьяна Ильинична

Метрика деревни Малого Шудума Улешского сельского общества
Рождение ребёнка
19.06.1916

Сын: Тарасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Ильинична

Малый Шудум, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.10.1933

Дочь: Глухова Глафира Петровна

Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Ильинична

Малый Шудум, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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