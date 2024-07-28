Тарасов Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Тарасов Максим Павлович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Тарасов Александр Петрович
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Ильинична
Бракосочетание
02.02.1914
Метрика деревни Малого Шудума Улешского сельского общества
Рождение ребёнка
19.06.1916
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
14.10.1933
Дочь: Глухова Глафира Петровна
Мать ребёнка: Тарасова Татьяна Ильинична
Смерть
Неизвестно