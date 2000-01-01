Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Феодора Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тимофей Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федоров
Смерть
Неизвестно