Матвеева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.2017
Дочь: Матвеева Ангелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Матвеев Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Иван
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно