Матвеева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.2017

Дочь: Матвеева Ангелина Дмитриевна

Отец ребёнка: Матвеев Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Иван

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Дмитрий Сергеевич

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