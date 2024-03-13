Пурыгина Анна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пурыгин Савва
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Пурыгин Кондратий Савватиевич
Отец ребёнка: Пурыгин Савва
Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно