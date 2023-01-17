Гумар Бикбулатов
Место рождения
Дата рождения1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Бикбулат Бикбовов
Мать: Шагирзида
Рождение ребёнка
1860
Сын: Билял Гумаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Габдрахман Гумаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Габдулхабир Гумаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Габдулгазим Гумаров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
неуказной азанчей
Место жительства
Неизвестно