Гумар Бикбулатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГумар Бикбулатов

Гумар Бикбулатов

avatar

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бикбулат Бикбовов

Мать: Шагирзида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Билял Гумаров

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Габдрахман Гумаров

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Габдулхабир Гумаров

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Габдулгазим Гумаров

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
неуказной азанчей
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close