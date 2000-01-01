Боровкова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Боровков Николай
Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Боровков Григорий
Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1794