Боровкова Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова Екатерина Григорьевна

Боровкова Екатерина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Боровков Николай

Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Боровков Григорий

Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Боровков Иван Меньшой

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1794
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close