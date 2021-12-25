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Солодков Станислав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1976

Дата смерти

25.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1976

Отец: Солодков Михаил Борисович

Мать: Людмила Александровна

Рождение ребёнка
09.02.1999

Дочь: Солодкова Полина Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.08.2001

Дочь: Солодкова Анастасия Станиславна

Мать ребёнка: Бурханова Надежда Александровна

Тучково, Рузский, Московская область
Смерть
25.12.2021
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