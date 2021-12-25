Солодков Станислав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1976
Дата смерти25.12.2021
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1976
Отец: Солодков Михаил Борисович
Мать: Людмила Александровна
Рождение ребёнка
09.02.1999
Дочь: Солодкова Полина Станиславовна
Рождение ребёнка
28.08.2001
Дочь: Солодкова Анастасия Станиславна
Мать ребёнка: Бурханова Надежда Александровна
Тучково, Рузский, Московская область
Смерть
25.12.2021