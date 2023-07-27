Sedding ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sedding ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Около 1936 г.р.

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sedding Adolph Ans

Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Ilsuma (Sedding) Brigitta Adolph

Отец ребёнка: Sedding Adolph Ans

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
вторая жена
Смерть
Неизвестно

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