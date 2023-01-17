Зююмбика Габидулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зююмбика Габидулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1844 ст.

Сын: Фатхутдин Тазитдин

Отец ребёнка: Тазитдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1848

Сын: Фаттахутдин Тазитдин

Отец ребёнка: Тазитдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хисамутдин Тазитдин

Отец ребёнка: Тазитдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Хуснивафа Тазитдин

Отец ребёнка: Тазитдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тазитдин Токтомыш

Смерть
Неизвестно
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