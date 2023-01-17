Зююмбика Габидулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1844 ст.
Сын: Фатхутдин Тазитдин
Отец ребёнка: Тазитдин Токтомыш
Рождение ребёнка
10.10.1848
Сын: Фаттахутдин Тазитдин
Отец ребёнка: Тазитдин Токтомыш
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хисамутдин Тазитдин
Отец ребёнка: Тазитдин Токтомыш
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Хуснивафа Тазитдин
Отец ребёнка: Тазитдин Токтомыш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тазитдин Токтомыш
Смерть
Неизвестно