Асхапзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шагиахмет Сафаргалиев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Муса Шагиахметов
Отец ребёнка: Шагиахмет Сафаргалиев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мархабъямала Шагиахметова
Отец ребёнка: Шагиахмет Сафаргалиев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ибрагим Шагиахметов
Отец ребёнка: Шагиахмет Сафаргалиев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно