Асхапзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асхапзямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фазлыахмет Шагиахметов

Отец ребёнка: Шагиахмет Сафаргалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Муса Шагиахметов

Отец ребёнка: Шагиахмет Сафаргалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мархабъямала Шагиахметова

Отец ребёнка: Шагиахмет Сафаргалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ибрагим Шагиахметов

Отец ребёнка: Шагиахмет Сафаргалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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