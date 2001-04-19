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Баженов Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1946

Дата смерти

19.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1946

Отец: Баженов Фёдор

Мать: Антонина Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.06.1966

Сын: Баженов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Редкина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1982

Сын: Баженов Константин Александрович

Мать ребёнка: Редкина Лидия Ивановна

Смерть
19.04.2001

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