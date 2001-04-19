Баженов Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1946
Дата смерти19.04.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1946
Отец: Баженов Фёдор
Мать: Антонина Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.06.1966
Сын: Баженов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Редкина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1982
Сын: Баженов Константин Александрович
Мать ребёнка: Редкина Лидия Ивановна
Смерть
19.04.2001