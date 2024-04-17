Мячин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Голева (Мячина) Домника Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1899 ст.

Дочь: - (Мячина) Агапия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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