Мячин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Голева (Мячина) Домника Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1899 ст.
Дочь: - (Мячина) Агапия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно