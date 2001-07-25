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Богатенкова Валерия Сергеевна
Богатенкова Валерия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.2001
Пол
Женский
Отец
Богатенков Сергей Валентинович
1972 г.р.
Мать
Богатенкова Наталья Викторовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2001
Отец:
Богатенков Сергей Валентинович
Мать:
Богатенкова Наталья Викторовна
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