Спесивая Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1927
Дата смерти24.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спесивый Константин Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1951
Сын: Спесивый Виктор Константинович
Отец ребёнка: Спесивый Константин Михайлович
Рождение ребёнка
03.01.1954
Сын: Спесивый Василий Константинович
Отец ребёнка: Спесивый Константин Михайлович
Смерть
24.06.1985