Спесивая Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивая Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1927

Дата смерти

24.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спесивый Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спесивый Константин Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1951

Сын: Спесивый Виктор Константинович

Отец ребёнка: Спесивый Константин Михайлович

Рождение ребёнка
03.01.1954

Сын: Спесивый Василий Константинович

Отец ребёнка: Спесивый Константин Михайлович

Смерть
24.06.1985

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