Шемелина (Артамохина) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемелина (Артамохина) Анна Георгиевна

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Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.10.1906

Дата смерти

08.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1906

Отец: Артамохин Георгий Иванович

Мать: Артамохина Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемелин Павел Семёнович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
22.05.1950

Муж: Шемелин Павел Семёнович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Иван Иосифович

Смерть
08.02.1987
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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