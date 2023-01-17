Шемелина (Артамохина) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1906
Дата смерти08.02.1987
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1906
Рождение ребёнка
23.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемелин Павел Семёнович
Бракосочетание
22.05.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1987