Заморин Иван Павлович Около 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Заморин Иван Павлович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1808, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1844

Отец
Заморин Павел ЕмельяновичОколо 1773 г.р.
Мать
Заморина Акилина ЕпифановнаОколо 1788 г.р.
Супруги
Заморина (Чиганова) Анна ЕвсеевнаОколо 1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Заморин Павел Емельянович

Мать: Заморина Акилина Епифановна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Работа или профессия
Неизвестно

Отставной солдат

Военная служба
С 1828

Бракосочетание
16.01.1844 ст.

Жена: Заморина (Чиганова) Анна Евсеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1844

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