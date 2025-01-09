Заморин Иван Павлович
мужской, родился Около 1808, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1844
ОтецЗаморин Павел ЕмельяновичОколо 1773 г.р.
МатьЗаморина Акилина ЕпифановнаОколо 1788 г.р.
Супруги
Заморина (Чиганова) Анна ЕвсеевнаОколо 1826 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
С 1828
Бракосочетание
16.01.1844 ст.
Смерть
После 1844