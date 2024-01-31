Куренок Ульяна (Иулиания) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Куренок Иван (Иоанн) Иосифович
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
В МК села Дорогино-Заимки местом рождения указан поселок Рождественский
Смерть
Неизвестно