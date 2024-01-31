Куренок Ульяна (Иулиания) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренок Ульяна (Иулиания) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренок Иван (Иоанн) Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1912 ст.

Сын: Куренок Иван Иванович

Отец ребёнка: Куренок Иван (Иоанн) Иосифович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
В МК села Дорогино-Заимки местом рождения указан поселок Рождественский
Смерть
Неизвестно

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