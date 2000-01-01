Исмагилов Шарып (Шарип) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсмагилов Шарып (Шарип)

Исмагилов Шарып (Шарип)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Исмагилов Раимаш (Ракмаш) Шарыпович (Шарипович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Исмагилов Рахмангул (Рахманкул) Шарыпович (Шарипович)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close