Исмагилов Шарып (Шарип)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Исмагилов Раимаш (Ракмаш) Шарыпович (Шарипович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Исмагилов Рахмангул (Рахманкул) Шарыпович (Шарипович)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно